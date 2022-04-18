Росіяни вдарили по спорткомплексу "Олімп" в Кремінній: виникла велика пожежа

Внаслідок ворожого удару по Луганщині загорівся спортивний комплекс "Олімп" у Кремінній, а також спалахнули щонайменше 15 житлових будинків.

Площа займання "Олімпу" – 2400 квадратних метрів. Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Луганської обласної державної адміністрації.

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Через намагання ворога закріпитись на східних позиціях, окупанти обстрілюють Кремінне і вдень, і вночі. Сьогодні вночі росіяни завдали потужних ударів по місту з артилерійської зброї.

Внаслідок чого, відбулося займання 7 житлових будинків, господарчих споруд та лісової підстилки. Зокрема, декілька годин тому ворожі снаряди поцілили по місцевому спорткомплексу "Олімп".

Зазначається, що його зовсім нещодавно відбудували за програмою Президента "Велике будівництво". Там зазвичай тренувалися представники олімпійської збірної України.

За даними Луганської ОДА, площа пожежі, за попередніми підрахунками, складає 2 400 квадратних метрів. Вогнеборці намагаються якнайшвидше локалізувати полум'я, оскільки впритул до "Олімпу" розташований лісовий масив.

У Рубіжному також постраждали житлові масиви. Рятувальники дістали з-під завалів трьох будинків сім місцевих жителів, двох травмованих доправлено до лікарні в Сєвєродонецьку.

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