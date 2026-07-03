Пошкоджено локомотиви: росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині

Росія продовжує тероризувати мирне населення та критичну інфраструктуру. У п'ятницю, 3 липня, країна-агресорка вдарила по Дніпропетровській області.

Про це повідомив віце-прем’єрміністр з відновлення України Олексій Кулеба.

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Що відомо про російський удар?

Росія регулярно завдає ударів по залізничній інфраструктурі України. Цього разу ворог пошкодив два локомотиви на Дніпропетровщині. На щастя, обійшлось без постраждалих та загиблих.

Найголовніше – вдалося врятувати локомотивні бригади. Під час дронової загрози працівники перебували в укритті, тому обійшлося без жертв і постраждалих,

– заявив Кулеба.

Він зазначив, що кожна така атака залишає після себе нові руйнування та завдає збитків для української залізниці. З початку 2026 року країна-агресорка пошкодила понад 200 локомотивів.

Обсяги ремонтних робіт постійно зростають. Проте, попри систематичні російські удари, залізниця продовжує працювати та відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Кулеба нагадав, Україні вдається забезпечувати безперебійне сполучення між регіонами. Він подякував кожному залізничнику за щоденну роботу.