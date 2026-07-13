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13 липня, 16:23
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Оновлено - 16:51, 13 липня

Росіяни вдарили по Запоріжжю: є поранена

Владислав Кравцов

Російська армія вдень 13 липня обстріляла Запоріжжя. Внаслідок цього відомо про постраждалу.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки удару по Запоріжжю 13 липня?

Тривогу у Запорізькому районі оголосили о 15:01. Повітряні сили писали про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку.

Уже о 16:01 військові зазначали про КАБи на Запорізьку область. Через 5 хвилин з'явилася інформація про ворожі керовані авіабомби у напрямку Запоріжжя, відразу із цим у місті почули вибухи.

У Запоріжжі пролунали вибухи, 
– повідомляють кореспонденти Суспільного.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю станом на 16:17 відомо про 1 постраждалу жінку.

Нагадаємо, Росія також ударила по Запоріжжю ввечері 12 липня. Тоді спалахнула одна багатоповерхівка, дві людини загинули, а ще 11 – зазнали поранень. 

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 500 квадратних метрів. 15-річний хлопець та 41-річна жінка перебувають у важкому стані у лікарні.

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