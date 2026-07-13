Росіяни вдарили по Запоріжжю: є поранена

Російська армія вдень 13 липня обстріляла Запоріжжя. Внаслідок цього відомо про постраждалу.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки удару по Запоріжжю 13 липня?

Тривогу у Запорізькому районі оголосили о 15:01. Повітряні сили писали про активність ворожої тактичної авіації на південному напрямку.

Уже о 16:01 військові зазначали про КАБи на Запорізьку область. Через 5 хвилин з'явилася інформація про ворожі керовані авіабомби у напрямку Запоріжжя, відразу із цим у місті почули вибухи.

У Запоріжжі пролунали вибухи,

– повідомляють кореспонденти Суспільного.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю станом на 16:17 відомо про 1 постраждалу жінку.

Нагадаємо, Росія також ударила по Запоріжжю ввечері 12 липня. Тоді спалахнула одна багатоповерхівка, дві людини загинули, а ще 11 – зазнали поранень.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 500 квадратних метрів. 15-річний хлопець та 41-річна жінка перебувають у важкому стані у лікарні.