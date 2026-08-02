Росіяни вдарили по житловому району Запоріжжя

Вранці російські війська обстріляли Запоріжжя. Окупанти вкотре вдарили по цивільних.

Близько 09:23 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Паралельно зберігалася і небезпека атаки КАБами.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

О 09:20 Повітряні сили попередили про те, що БпЛА рухаються в напрямку Запоріжжя зі сходу.

О 09:55 глава ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог атакує обласний центр.

Удару завдано по одному з житлових районів міста,

– написав чиновник.

О 09:56 військові попередили про пуски КАБів на Запорізьку область.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 серпня російські війська атакували Україну 133 ударними дронами. Станом на 08:00 сили ППО знешкодили 109 ворожих безпілотників. 24 БпЛА влучили на 19 локаціях. Також відомо про падіння уламків на 3 локаціях.

Яку нову тактику Росія використовує на Запоріжжі?

Окупанти почали використовувати нову тактику запуску безпілотників, щоб ускладнити їхнє перехоплення. Через те, що багато безпілотників збивають, росіяни почали підіймати їх на висоту 3 – 4 кілометрів. Звідти дрони різко пікірують вниз на великій швидкості, щоб українські військові не встигли їх знищити.

Водночас така тактика знижує точність ударів. За словами військових, головна мета таких атак – не влучити в конкретний об'єкт, а впасти у житловій забудові, пошкодити будинки, поранити мирних жителів і посіяти страх.