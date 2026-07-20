Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Росія вдарила ракетами по будинках на Одещині: серед постраждалих однорічна дитина
20 липня, 13:06
1
Оновлено - 13:10, 20 липня

Росія вдарила ракетами по будинках на Одещині: серед постраждалих однорічна дитина

Анастасія Колеснікова

Окупанти атакували ракети житлову інфраструктуру на Одещині. Постраждали люди.

В Одеській ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки.

Що відомо про ракетний обстріл Одещини 20 липня?

Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів загорівся дах двоповерхового будинку. 

В іншому населеному пункті пошкоджено ще два будинки, гаражне приміщення та легковий автомобіль. На жаль, постраждало троє людей – двоє жінок та дівчинка віком 1 рік 10 місяців. Одна з жінок госпіталізована. Дитині допомогу надали амбулаторно.

Також пошкоджені сонячні панелі одного з підприємств.

 

Пов'язані теми:

Постраждалі Діти і неповнолітні Одеська область Новини Одеса
Новини України