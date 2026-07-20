20 липня, 13:06
Оновлено - 13:10, 20 липня
Росія вдарила ракетами по будинках на Одещині: серед постраждалих однорічна дитина
Окупанти атакували ракети житлову інфраструктуру на Одещині. Постраждали люди.
В Одеській ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки.
Що відомо про ракетний обстріл Одещини 20 липня?
Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів загорівся дах двоповерхового будинку.
В іншому населеному пункті пошкоджено ще два будинки, гаражне приміщення та легковий автомобіль. На жаль, постраждало троє людей – двоє жінок та дівчинка віком 1 рік 10 місяців. Одна з жінок госпіталізована. Дитині допомогу надали амбулаторно.
Також пошкоджені сонячні панелі одного з підприємств.