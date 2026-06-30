Росіяни вдарили по промисловості на Запоріжжі: є постраждалий

Росіяни вдень 30 червня вдарили по Запорізькій області. Безпілотник влучив в об'єкт промислової інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

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Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Вибухи в області пролунали о 15:47.

Після удару на місці виникла сильна пожежа.

Травмована одна людина.

Тривога триває – перебувайте у безпечних місцях,

– писав голова ОВА о 15:55.

Уже майже за 10 хвилин пролунав відбій у самому Запоріжжі. Але ракетна небезпека по області ще зберігалася.

Наслідки влучання / Фото ОВА

О 16:18 стало відомо про ще один російський удар по обласному центру.

Попередньо, двоє людей потребують допомоги медиків.

Наслідки удару у Запорізькій області / Фото ОВА