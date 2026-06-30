30 червня, 15:56
Оновлено - 16:22, 30 червня
Росіяни вдарили по промисловості на Запоріжжі: є постраждалий
Росіяни вдень 30 червня вдарили по Запорізькій області. Безпілотник влучив в об'єкт промислової інфраструктури.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
Дивіться також "Шахеди" знову б'ють по Україні, тривога – у низці областей: куди летять дрони зараз
Що відомо про атаку на Запоріжжя?
Вибухи в області пролунали о 15:47.
Після удару на місці виникла сильна пожежа.
Травмована одна людина.
Тривога триває – перебувайте у безпечних місцях,
– писав голова ОВА о 15:55.
Уже майже за 10 хвилин пролунав відбій у самому Запоріжжі. Але ракетна небезпека по області ще зберігалася.
Наслідки влучання / Фото ОВА
О 16:18 стало відомо про ще один російський удар по обласному центру.
Попередньо, двоє людей потребують допомоги медиків.
Наслідки удару у Запорізькій області / Фото ОВА