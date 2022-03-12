Росіяни відправляють російських зрадників на забій на Донбасі, – морська піхота України

Усім відомо, що Росія воює підлими методами й далеко не щадить тих, хто колись зрадив Україну. Тепер їх відправляють на Донбас в якості гарматного м'яса.

У 36 ОБМП імені контр-адмірала Михайла Білинського показали відео з допиту полоненого. Там зауважують, що росіяни не поважають зрадників, які працюють на їхню користь.

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Вони не поважали українських військових в Криму, які зрадили присязі на вірність Україні та перейшли на сторону окупанта. Тепер вони використовують населення окупованого Донбасу, яке російські куратори мобілізували за кілька днів до початку активної фази вторгнення та кинули в першому ешелоні наступу,

– мовиться в повідомленні.

Українські морські піхотинці зазначають, що російські генерали хочуть аби ці обдурені московською пропагандою люди, проклали путінським військам дорогу до Маріуполя.

Допит окупанта: дивіться відео

Чому Росія так робить

Основна причина – менше втрат серед російських військових і менше шуму матерів загиблих солдат.

"А на те, що загинуть ці не навчені воювати люди, російському генералітету начхати. Вони для росіян лише біологічний ресурс, який не шкода і можна пустити на убій, кинувши на навчене українське військо", – повідомили в бригаді.

Там закликали мешканців з окупованого Донбасу думати головою, що обирати: русский мир чи спокійне життя в складі України.

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