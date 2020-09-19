Росія вперше спустила на море малий ракетний корабель "Грайворон", який у 2015 році почали будувати для своїх військових у Криму після його окупації. Під час першого сходження на воду він проходив заводські ходові випробування.

Малий ракетний корабель "Грайворон" оснащений крилатими ракетами "Калібр", повідомляє Интерфакс з посиланням на повідомлення Чорноморського флоту Росії, що незаконно дислокується в Севастополі. Цікаво "Кремль завмер": ракетний есмінець США "Рузвельт" зайшов у Чорне море – фото Під час виконання плану ходових випробувань на кораблі перевіряли роботу енергетичних установок, кермового пристрою, допоміжних механізмів, засобів зв'язку, навігації та інших систем корабельного устаткування. Цей корабель призначений саме для Чорноморського флоту Росії, який агресор постійно підсилює після незаконної окупації української території. Ввести в експлуатацію "Грайворон" планують до кінця 2020 року. Коротко про корабель "Грайворон": Це малий ракетний корабель серії "Буян-М". Він оснащений крилатими ракетами "Калібр", артилерійською установкою, зенітною артилерійською установкою, зенітною керованою ракетою, кулеметами тощо.

Екіпаж корабля становить 36 людей, але той здатен поміщати до 52 людей. Швидкість "Грайворона" може розвиватися до 25 морських вузлів і долати до 2,5 тисячі морських миль.