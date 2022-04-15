Росіяни вишукують варіанти помсти за знищення "Москви", – Оперативне командування "Південь"

Російська армія зазнала болючого удару від українських захисників, яким вдалося затопити крейсер "Москва". Тепер окупанти прагнуть помсти.

Після того, як стало відомо, що крейсер "Москва" остаточно потонув, росіяни почали ще активніше обстрілювати українські міста. Ввечері 14 квітня по всій території України були повітряні тривоги.

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Напруженою є обстановка і в Чорноморській операційній зоні.

"Отримавши розгромне ураження як по корабельному складу, так і по імперських амбіціях, ворожі сили оскаженіло вишукують спосіб помсти, посилюючи повітряну розвідку, активізувавши ракетні атаки, диверсійну та агітаційну діяльність", – повідомили в ОК "Південь".

Так, на Одещині вже було знищено БПЛА-розвідник ворога. А щодо колаборантів, то їх здають правоохоронцям місцеве населення зі свідомою проукраїнською позицією.

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