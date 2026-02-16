Не розуміють, де свої, а де чужі: що змінилось у росіян після відключень Starlink

Активність російських військ на фронті зменшилася через погодні умови, величезні втрати та проблеми зі зв'язком після відключення Starlink. Окупанти намагаються замінити супутниковий інтернет своїми "тарілками" та радіозв'язком, але це ускладнює координацію і контроль над підрозділами.

Андрій Отченаш – офіцер бригади "Рубіж" НГУ, пояснив 24 Каналу, що росіяни втратили можливість контролювати свої позиції та пересування, що призводить до дезорганізації.

Чому російські війська втрачають координацію на позиціях?

Більшість пересувань, які вдається виявити, знищуються, і ворог продовжує зазнавати великих втрат. Несприятлива погода з вітрами, дощами та високою вологістю ускладнює аеророзвідку, тому реальна кількість пересувань може бути дещо більшою, але все одно значно меншою, ніж 2 місяці тому.

Страшного кіпішу у росіян на рахунок Starlink немає на нашому напрямку. Вони намагаються відразу замінювати його. Навіть проводять оптоволоконний інтернет на позиції, що дивно. Для них це надзвичайно велике ускладнення, вони довго шукають методи протидії. Переходять на радіозв'язок, а це, звісно, ускладнює,

– сказав Отченаш.

Окупанти втратили контроль над своїми позиціями та підрозділами, що може бути ще однією причиною зменшення їхньої активності. Якщо 2 – 3 місяці тому росіяни намагалися максимально просунутися на північ і закріпитися, то зараз вони не можуть цього робити, бо навіть не розуміють, де перебувають їхні військовослужбовці.

"Відповідно, в них втрати особового складу, нерозуміння, хто є де. І для нас це, звісно, грає на руку", – наголосив Отченаш.

Зверніть увагу! Російські війська зазнали невдач на кількох ділянках фронту, зокрема в районі Гуляйполе. Однією з причин став збій у системах зв’язку через проблеми з Starlink. Полковник запасу ЗСУ Роман Світан наголосив, що противник допустив серйозні помилки у комунікації. За його словами, Силам оборони важливо максимально використати цю слабкість для закріплення результатів і виконання пріоритетних завдань найближчим часом.

Що ще відомо про просування росіян на фронті?