Утім, росіяни посилюють тактичні удари, але на низькому рівні. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в коментарі 24 Каналу пояснив тактику ворога.

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Тактика росіян на Півдні

Для того, щоб скинути КАБи, росіянам доводиться підійматися на висоту більше 10 кілометрів і підходити на дальність 60 – 70 кілометрів до точки удару. Це означає, що ворожі літаки гарно фіксують українські ЗРК.

"Якщо літак зайшов у зону ураження, то це практично 100% гарантія знищення. Тому ці рубежі зон ураження росіяни вже собі окреслили на великих висотах. І цю опцію вони навряд чи використовуватимуть для скидання КАБів на цьому напрямку. Але в них залишається механізм на малих висотах. Під променями наших локаторів намагатимуться працювати тактичною авіацією. Це в основному штурмовики Су-25 або бомбардувальники Су-24", – пояснив військовий експерт.

Для ліквідації таких цілей потрібні ПЗРК, які заходять на певну глибину і можуть перехоплювати на таких низьких висотах літаки росіян. Також важливий тактичний підхід.

"Нам потрібно креативити і використовувати як дальні, так і малі ЗРК. Намагатися, можливо, за допомогою авіації притиснути російські літаки. Це складно, але це війна і тут переможе професіоналізм при виконанні бойового завдання", – додав Світан.

Зазначимо, що днями росіяни не дорахувалися ще одного Су-34. Зокрема, його знищили в тилу ворога.

Знищення Су-34: основне