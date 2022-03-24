Росіяни вже бояться скидати бомби, натомість стріляють ракетами, – Гайдай

Російські загарбники вже бояться скидати бомби на Луганщину. Водночас ворог активно стріляє там ракетами.

Про поточну ситуацію на Луганщині в ефірі національного телемарафону повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, пише 24 канал.

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Росія вже боїться скидати на Луганщину бомби

Вони (росіяни – 24 канал) вже навіть бомби бояться скидати, тому що 2 дні тому наші захисники збили один літак,

– зазначив Гайдай.

Він додав, що, ймовірно, літаки загарбників літатимуть вже обережніше.

Однак, за словами глави ОВА, орки продовжують обстрілювати область ракетами "Калібр" або "Іскандер". На місцях потрапляння ракет утворюються такі величезні вирви, що в них могли б поміститися декілька фур.

Гайдай уточнив, що ворог обстрілює всю територію Луганської області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни напередодні обстріляли територію Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки. Дуже важка ситуація в Рубіжному, де тривають бої серед міста. У результаті ворожих атак загинули 4 людей, 2 з них – діти.

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