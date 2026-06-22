Намагаються сховати від дронів: росіяни накрили десантні кораблі москітними сітками, – медіа

У мережі з'явилося фото російського великого десантного корабля в Балтійському морі, частково "обгорнутого" тонкою зеленою сіткою, схожою на садову або москітну. Цей елемент помітили на кораблі "Олександр Шабалін", що супроводжував вантажне судно "Михайло Бритнєв".

За даними defence.blog.com, використання подібних конструкцій дедалі частіше фіксують на кораблях різних російських флотів – від Балтійського до Чорноморського та Північного, а також навіть на окремих підводних човнах у віддалених базах, зокрема на Тихому океані.

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Про що свідчать такі дії росіян?

Передусім зазначимо, що знімок викликав хвилю іронічних коментарів у телеграм-каналах, де користувачі висміяли такий спосіб "захисту", зазначаючи, що подібна сітка навряд чи здатна зупинити навіть легкі безпілотники, не кажучи вже про більш потужні ударні системи.

Спроби противника захистити свої судна, на думку аналітиків, свідчать про те, що російське командування серйозно сприймає ризик ударів безпілотників навіть у регіонах, які раніше вважалися відносно безпечними.

Фахівці при цьому зауважують, що такі сітки можуть частково ускладнювати роботу лише для найменших і найповільніших дронів-камікадзе, але не забезпечують ефективного захисту від сучасних ударних безпілотників або морських дронів, які вже неодноразово завдавали серйозної шкоди військово-морським об'єктам.

Водночас експерти підкреслюють, що подібні "саморобні" засоби захисту радше мають психологічний та демонстраційний ефект – вони показують, що флот реагує на нові загрози, навіть якщо технічна ефективність таких рішень є обмеженою.

До речі, раніше речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що російський флот нині більше зосереджений на збереженні своїх сил, ніж на активних діях. Після втрат кораблів він змушений триматися подалі від українського узбережжя.

За його словами, попри можливі альтернативні маршрути, вихід із регіону для Росії означав би фактичне визнання поразки на морі, тому кораблі й надалі залишатимуться в Новоросійську, але вони можуть зазнавати втрат навіть у базах.