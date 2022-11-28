"Вбивають на вулицях, бо нема світла": росіяни запустили абсурдний фейк про Україну

Російська пропаганда вигадала новий перл про Україну. На цей раз ворог вразив тупими історіями про те, що в Україні "апокаліпсис" через мародерства та вбивства.

Оскільки українці залишилися без світла через енергетичний терор росіян, пропагандисти не могли пройти повз цієї теми. Схоже, вони спроєктували нашу реальність на свою й спробували вгадати, що може трапитися під час відключення світла.

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Росіяни з нетрів кажуть про "середньовіччя" в Україні

Поки українці гуртуються, закуповують генератори на багатоквартирні будинки й допомагають один одному, російські ЗМІ рясніють заголовками про те, що Україна опинилася в "середньовіччі". Мовляв, кияни та львів'яни готуються "грабувати супермаркети". Таку ідею буцімто "відкрито обговорюють" у соцмережах і вже складають плани.

Ба більше, вулиці українських міст перетворилися на "кримінальні райони". Виявляється, у нас на кожному кроці "грабують та вбивають". Ну а чим і ще зайнятися в темряві? Росіяни вирішили, що інших клопотів, окрім як складання планів з пограбування магазинів, в українців немає.

Цілком ймовірно, що такий фейк "зайде" на російську аудиторію, адже це звична реальність для громадян держави-агресорки.

Ну а поки російські пропагандисти морочать голову над новими фейками, українські енергетики цілодобово працюють для того, що у нас було світло.



Російські ЗМІ брешуть про ситуацію в Україні

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Такий фейк окупантів звучить особливо маразматично на тлі того, що під час відключень світла у Київській області рівень злочинності впав на 5%. Начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов 28 листопада заявив, що крадіжок поменшало на 15%, а пограбувань будинків – на 40%.