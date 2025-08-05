Наймасованішої атаки з початку вторгнення зазнала Лозова на Харківщині. Там уражені багатоповерхівки, приватні будинки, критична інфраструктура, зокрема залізничний вокзал. Відомо про десяток поранених і жертву, передає 24 Канал.

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Скільки влучань дронів зафіксовано 5 серпня?

За попередніми даними, станом на 08:00 Силами ППО знешкоджено 29 ворожих безпілотників на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння уламків у 3 локаціях на південному та північно-східному напрямках.