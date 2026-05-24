Росіяни запустили ядерну ракету без БЧ, щоб полякати світ, – Стерненко

Російська армія під час масованої комбінованої атаки по Україні в ніч на 24 травня запустили ядерну ракету, але без відповідної бойової частини. Таким чином окупанти хотіли полякати українців та світ.

Про це написав радник Міністра оборони України, волонтер Сергій Стерненко.

До теми У Києві вибухи через БпЛА, були також крилаті ракети й загроза "Орешника": що відомо про тривогу

Що написав Стерненко стосовно пуску ядерної ракети без БЧ по Україні?

Сергій Стерненко зазначив, що в ніч на 24 травня росіяни знову вбили та поранили цивільних, спалили Лук'янівський ринок та ТЦ "Квадрат" у Києві, атакували базу відпочинку.

Також росіяни запустили ядерну ракету без ядерної БЧ, щоб полякати нас та світ,

– написав радник міністра оборони.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко окремо зауважив, що атака росіян на Київ та Київщину багато в чому робилася для картинки.

"Путін не здатен захистити вже навіть Москву, криза російського ППО на фоні наших вдалих дій лише поглиблюється, стратегічні об'єкти Росії, від яких залежить здатність воювати, постійно під атакою", – зауважив лейтенант.

Він також наголосив, що відповідати на це Росія вирішила черговим ударом, у якому била і по багатостраждальній Лук'янівці в Києві, щоб створити й візуальний ефект.

Також Коваленко підтвердив, що окупанти під час атаки пускали "вундервафлю", ймовірно, мавши на увазі сумнозвісну ракету типу "Орешник", якими росіяни лякають українців та партнерів.