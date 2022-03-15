Росіяни завдали ударів по двох населених пунктах Одещини: є поранені

У вівторок, 15 березня, російські загарбники завдали ударів по двох населених пунктах Одеської області. Унаслідок обстрілів постраждали 2 особи.

За словами начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, першу атаку окупанти здійснили зранку 15 березня, другу – в обід.

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Так, зранку росіяни завдали ракетних ударів по одному із населених пунктів Одещини. Гатили з авіації та кораблів. Унаслідок цинічних обстрілів двоє українців отримали поранення.

Близько 14:00 рашисти вдарили по ще одному населеному пункту Одещини. Відомо, що вони відкрили вогонь із корабельної артилерії, випустивши близько 90 снарядів. Інформації про постраждалих наразі немає.

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"Але наші воїни гідно тримають оборону. Я хочу запевнити: за кожного нашого пораненого, за кожне руйнування ворог зазнає в рази більших втрат. Перемога буде за нами", – наголосив Максим Марченко.

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