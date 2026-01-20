Росіяни завдали удару по об'єкту на Полтавщині: спалахнули пожежі

Уночі 20 січня росіяни вдарили по промисловому об'єкту в Полтавській області. Внаслідок атаки виникли пожежі, які згодом ліквідували вогнеборці.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Які наслідки атаки на Полтавщину?

Під час нічної атаки 20 січня російські війська атакували низку регіонів України. Під прицілом ворога опинився також промисловий об'єкт на Полтавщині.

За даними ДСНС після удару на кількох локаціях одночасно спалахнули пожежі. На місце прибули пожежники, які ліквідували займання.

Як розповіли вогнеборці, до гасіння пожеж залучали спеціальну техніку ДСНС та два пожежні потяги Укрзалізниці. Інформації про постраждалих наразі немає.

Ліквідація російських ударів на Полтавщині / Фото ДСНС

Які ще регіони атакувала Росія?