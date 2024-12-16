Таких випадків різко побільшало: окупанти озвіріли на Херсонщині

Ворог не припиняє свій терор проти мирних жителів Херсонщини. В області неспокійно вдень та вночі через близькість окупантів на лівобережжі.

Десятки тижнів росіяни продовжують постійні обстріли. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, додавши, що масштабність атак можна зрозуміти навіть переглянувши щоденні зведення з Генштабу.

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Росіяни суттєво посилили атаки

Обстріли тривають практично цілодобово. Під час тривог і після них – ворог обстрілює з усіх видів озброєння. Дуже активно полює на цивільних з бойових і розвідувальних дронів. Вони постійно кружляють над правим берегом Херсонщини.

Окупанти анонсують це у своїх телеграм-каналах, навіть не намагаються приховати свої злочини. Навпаки – викладають у соцмережах кадри, на яких атакують цивільне населення, видаючи їх за військові цілі. Вже після атак можна побачити, що влучання прийшлося або по автобусу, або по машині швидкої допомоги.

Ми помітили, що цього тижня (16 грудня 2024 року – 24 Канал) росіяни дуже щільно почали обстрілювати населені пункти. За 15 грудня нарахували 38 обстрілів громад – це дуже багато, оскільки раніше їх було до 20,

– розповіла Євгенія Вірлич.

Росіяни намагаються знищити якнайбільше цивільної інфраструктури, ціляться в цивільних, обстрілюють газогони. Часто фіксують перебої зі світлом, але комунальники та енергетики наскільки можуть все ремонтують.