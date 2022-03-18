Кремль вже зібрав групу бойовиків із Лівану та Сирії: вони – члени армії Асада чи з "Хезболли"

Армія російських окупантів зазнає значних втрат в Україні, тому вдається до вкрай радикальних дій. Кремль почав збирати найманців у країнах Близького Сходу.

Наразі Кремль вже зібрав приблизно тисячу найманців. Всі вони є членами армії проросійського президента Башара Асада, а також членами ліванської ісламістської організації "Хезболла". Про це свідчать дані розвідки ЗСУ, які оприлюднили 18 березня.

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Хочуть компенсувати значні втрати

Наші захисники впевнені, що так керівництво Росії намагається компенсувати втрати особового складу. Окрім цього раніше вже повідомляли, що окупанти почали проводити мобілізацію.

Вже підібрано близько 1000 добровольців із представників, так званої армії Башара Асада та Хезболли. Головною вимогою до іноземних бойовиків є досвід ведення бойових дій в місті,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Проте також наша розвідка встановила, що ці бойовики не збираються воювати в Україні. Вже є інформація, що вони планують використати "відрядження" для потрапляння в Європу

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