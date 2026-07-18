Знайшли нові способи доставки, – військовий розповів, як змінилась логістика росіян на фронті

Російські війська не припиняють тиску на північному сході України та намагаються зберігати ініціативу, нарощуючи живу силу й повітряну складову. Водночас окупанти пристосовують логістику до роботи українських дронів: майно та боєприпаси підвозять легкою технікою, а далі доставляють на передній край безпілотниками або пішими групами.

Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд в ефірі 24 Каналу розповів, як змінилася система постачання росіян на Харківщині. Він також пояснив, чому близькість кордону та особливості місцевості полегшують ворогу підвезення, але не захищають його маршрути від ударів Сил оборони України.

Росіяни змінили логістику на фронті

Тиск на північному сході не зменшується, адже росіяни намагаються нав'язати свою ініціативу не лише політичними заявами, а й постійними атаками. Живої сили в окупантів поки вистачає, водночас вони нарощують використання авіації та безпілотників. Українські підрозділи у відповідь впроваджують нові тактичні й технологічні рішення, щоб зберігати людей і завдавати ворогу більших втрат.

Маємо дві складові: жива сила у них ще не закінчується, а повітряну складову вони також нарощують. Тож відповідати потрібно в обох площинах,

– наголосив Дрозд.

Росіяни також змінили постачання передових позицій, щоб менше підставляти під удари великі машини. Квадроциклами, мотоциклами та легкою технікою вони довозять майно і боєприпаси до позицій операторів дронів, а звідти вантажі переправляють на передній край великими гексакоптерами або FPV-дронами. Частину маршрутів досі обслуговують піші групи, яких самі окупанти називають "ногами".

Ми поки не бачимо, щоб у них бракувало води чи їжі на позиціях. Також діють піші групи, так звані "ноги", які намагаються забезпечувати доставку безпосередньо до передніх позицій,

– розповів військовий.

Така система дозволяє ворогу підтримувати свої підрозділи навіть під постійним наглядом українських безпілотників. Постачання на передову залишається одним із ключових елементів бойових дій, адже без боєприпасів, пального, зв'язку та продовольства російські штурмові групи не зможуть довго утримувати позиції.

Що прикриває російську логістику на Харківщині?

Для постачання пунктів розосередження росіяни продовжують облаштовувати дороги антидроновими сітками. Лісиста місцевість, велика кількість ярів і балок також полегшують підвезення, адже рельєф обмежує радіогоризонт і ускладнює роботу українських безпілотників. Через близькість кордону з Росією маршрути постачання тут значно коротші, ніж, наприклад, на Запорізькому напрямку.

Дронам важче бачити вдалину, долітати й уражати цілі. До того ж через близькість кордону з Росією плече підвозу в окупантів досить мале,

– пояснив Дрозд.

Попри зручніші для ворога умови, українські військові працюють по його техніці та шляхах постачання, щоб залишити передові позиції без боєприпасів, пального, зв'язку й продовольства. Для цього підрозділу постійно потрібні FPV-дрони, комплектуючі та засоби радіоелектронної боротьби, які допомагають одночасно знищувати окупантів і захищати особовий склад.

Держава забезпечує військових, однак додаткова допомога дозволяє швидше отримувати техніку, якої на фронті завжди потрібно більше. Підтримувати важливо не лише Збройні Сили України, а всі Сили оборони України, зокрема прикордонників і СБУ.

Важливо! Зараз підрозділ завершує збір на дрони для ударів по російських позиціях і засоби РЕБ, які мають зменшити загрозу для українських бійців на Харківщині. Ціль: 2 000 000.00 ₴

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Як ворог доставляє вантажі на передові позиції фронту: дивіться відео