Виховують блокпостами: росіяни змінили підхід до тих, хто відмовляється воювати

Російське командування змінює свій підхід до "перевиховання" потенційних дезертирів на Запоріжжі. Якщо раніше відмовників затримували та відправляли до слідчих ізоляторів, то віднедавна їх почали примушувати брати участь у війні. Щоправда, не на найгарячіших напрямках.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, зміна підходу у ставлення до військових, які відмовляються йти у наступ на позиції ЗСУ, обумовлена тим, що російські генерали накопичують сили на Запоріжжі. Саме через це у штабах вирішили не затримувати потенційних дезертирів та не відправляти їх до слідчих ізоляторів.

Дивіться також Для "відпочинку": окупанти хочуть відправляти підлітіків з Херсонщини до воєнних училищ

Змінилося й ставлення командування до тих, хто вбив своїх товарищів по зброї. Відтепер за скоєння подібного злочину всіх росіян позбавили відповідальності.

Відмовників відправляють на блокпости

Тих військовослужбовців, які ослухалися наказів безпосереднього керівництва, та відмовилися брати участь у бойових діях, віднедавна почали відправляти нести службу на блокпостах.

З точки зору окупантів, подібна робота є найбільш складною та невдячною, адже їм доводиться перебувати на позиції у режимі 24/7 та спілкуватися з тисячами незадоволених людей.

Крім того, безпосередньо на блокпостах загарбникам практично нема чим поживитися, бо збагатитися на передовій та в тилу набагато простіше.

Тих "п'ятисотих", що після кількох днів стояння на блокпосту не змінили свою думку та не погодилися воювати, перекидають на блокпости на першій лінії фронту.

Окупанти, які перебувають на передових блокпостах, фактично є смертниками, оскільки там вони є статичними цілями та найчастіше зустрічаються з диверсантами та партизанами.

Тож фактично командири відправляють відмовників у розхід або змушують їх припинити вносити смуту серед особового складу та смиренно відправитися на фронт.

В українських спецслужбах кажуть, що зміна підходу до власних підлеглих з боку росії зовсім не означає того, що загарбники почали піклуватися про своїх солдатів. Тактика закидування ЗСУ "гарматним м'ясом" зберігається, просто для утримання захоплених територій чи просування вперед на Півдні України вимагає від російського війська мобілізації взагалі кожного доступного солдата.

На Півдні дозволили відпустки, але у межах окупованих територій

Крім того, через неймовірне невдоволення з боку російських контрактників та срочників, штабні офіцери були вимушені дозволити деяким з них йти у відпустки. Однак, якщо ще кілька місяців тому з Херсонщини та Запоріжжя солдати могли відправлятися до Криму та їхати до своїх російських глибинок, то через дезертирство їм взагалі заборонили покидати межі пунктів постійних дислокації.

Відтепер їм почали узгоджувати відпустки, але заборонили покидати межі Херсонської області. Бо у випадку, якщо загарбник опиняється на окупованому півострові, він одразу розриває контракт та навіть відмовляється від зарплат та компенсацій за травми чи поранення. Через це для росіян закрили виїзд до Криму на відпочинок.

Після відпустки загарбників одразу ж повертають у зону бойових дій.