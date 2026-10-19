"Дуже активний фокус": Корецький попередив про загрозу водопостачанню Києва

Російські війська зосередили особливу увагу на об'єктах водозабезпечення Києва, готуючи нові удари. Прем'єр-міністр Сергій Корецький попередив про небезпеку суттєвих побутових труднощів для містян.

Як повідомляє BBC Україна в інтерв'ю з главою уряду, тактика повітряних атак ворога зазнала помітних змін.

По чому стали дедалі частіше бити окупанти?

Окупанти цілеспрямовано спрямовують ракети та безпілотники на ключові вузли цивільної інфраструктури, намагаючись посилити тиск на населення перед початком холодів.

"Світло і тепло – ми вже проходили, а от на водозабезпечення у Києві зараз у росіян дуже активний фокус", – заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Росія намагається виснажити столицю новими атаками

Глава уряду закликав не сподіватися, що складні сценарії оминуть місто. Він наголосив, що агресор прагне зруйнувати базове життєзабезпечення через відсутність реальних здобутків на полі бою, тому оцінювати ситуацію варто, виходячи з найгірших прогнозів.

За словами очільника уряду, не можна відкидати виклики лише через те, що торішні побоювання не справдилися повністю. Удари стали значно інтенсивнішими, а війська Росії шукають уразливі місця в комунальних мережах великих міст.

Влада розгортає резервні схеми живлення та насоси

У відповідь на загрози профільні служби готують автономні насосні станції, генератори та альтернативні шляхи постачання води споживачам. Водночас посадовець визнав, що технічні заходи не забезпечать колишнього побутового комфорту в разі масштабних руйнувань.

Окремим викликом є різна специфіка київських помешкань, адже частина домогосподарств повністю залежить від централізованих мереж. Через це універсального шаблону для всіх багатоповерхівок не існує, тож фахівці напрацьовують індивідуальні рішення для кожного сектору.

"Ми робимо все, аби найгірші сценарії, до яких хоче призвести Росія, були мінімізовані і максимально швидко ліквідовані", – запевнив Корецький.

Нагадаємо, раніше ми писали про темпи відновлення пошкоджених розподільчих пристроїв та накопичення аварійного запасу високовольтного обладнання перед зимовим періодом.

При цьому в NYT повідомляли, що Кремль розраховує знищити до 90% генерації Києва, Харкова та Одеси за один місяць атак.