Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
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Окупанти не припиняють обстріли Херсона та області. Внаслідок одного з ударів знищено будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.
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