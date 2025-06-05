Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

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