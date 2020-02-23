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      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
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      Росіяни вбили турецького військового у Сирії і звинуватили Туреччину у "порушенні домовленостей"

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      Військові режиму сирійського диктатора Башара Асада, ключову силу яких складають бойовики російського ПВК "Вагнера", вбили турецького військового. Він загинув внаслідок обстрілу у зоні деескалації поблизу Ідлібу.

      Про обстріл турецьких сил на Півночі Сирії повідомляє видання Anadolu.

      До слова: Росія завдала потужного авіаудару у Сирії: Туреччина заявила про загибель своїх військових – відео

      Внаслідок вибуху снаряда військовий отримав численні поранення, від яких у лікарні і помер у суботу, 22 лютого. Загиблим був турецький солдат-контрактник, танкіст Меджит Демір.

      Цікаво, що вже наступного дня після власного обстрілу Росія заявила, що це Туреччина буцімто "не дотримується домовленостей". Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".

      Саме Туреччина повинна буде забезпечувати "розведення сил і виведення важкого озброєння в Ідлібской зоні деескалації. Проте терористи Сирії, як і раніше, прекрасно озброєні і отримують дуже небезпечні зразки військової техніки.  Все це не сприяє нормалізації обстановки,
      – заявив Пєсков.

      Район Ідліб, де мала б бути зона деескалації: дивіться карту

      Що відомо про війну Росії і Туреччини у Сирії?Сирійський президент Башар Асад має наміри контролювати всю територію країни. Утім, майже третину Сирії тримають опозиційні угруповання за підтримки Туреччини та курдів, які отримують підтримку від США.

      Незмінним союзником Асада у громадянській війні є Росія, яка надає підтримку його сирійській арабській армії (САА) та зацікавлена у зміцненні уряду. РФ хоче зміцнити свій вплив на Близькому Сході, тому беззаперечна перемога Асада є для них головною метою цієї війни.

      У цей же час Туреччина також воює за власні амбіції на близькому Сході, а також проти курдів – щоб відтіснити їх від власного кордону, тим самим унеможлививши сепаратизацію регіону.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Жертви Новини Росії Новини Туреччини Війна у Сирії Новини політики
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