Росіянка з Ірпеня назвала окупантів "сволотою" за те, як вони поводяться в Україні

Російські окупанти бомбардували та обстрілювали Ірпінь, що поблизу Києва. Одна з евакуйованих мешканок виявилась громадянкою країни-агресорки.

Відео з жінкою опублікував 12 березня радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Вона розповіла, що колись хотіла повернутися на батьківщину.

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"Я все життя мріяла повернутися на свою батьківщину. Проте зараз маю сказати, що такої сволоти, як вони, я ще не бачила", – сказала жінка.

Їх ніхто не кликав

Мешканка Ірпеня додала – ніколи б не подумала, що вони приїдуть її "захищати". Зазначила, що руйнувати її дім прийшли й кадирівці.

Я їх просила про це? Вони с*ки,

– заявила вона.

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