Привозять ще теплих: у російських клініках пацієнтам масово пересаджують органи мобілізованих

Черга на трансплантацію органів у Росії дивним чином почала вкрай активно просуватися майже одразу після оголошення Путіним "часткової мобілізації". Пацієнтів елітних клінік у Санкт-Петербурзі, Москві та інших великих міст, яким доводилося роками чекати на донорські органи, масово викликають на операції з кінця вересня.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, вибуховий зріст операцій з трансплантації у Росії може бути пов'язаний із тим, що представники влади безсоромно вирішили пускати деяких мобілізованих на органи. Звісно, за чималу доплату з боку вдячних клієнтів, які, судячи з усього, навіть не розуміють, чиї органи вони отримують.

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Через налагодження стійких каналів постачання донорських органів російським фахівцям доводиться працювати в режимі 24/7.

У Москві лікарям та медсестрам скасували відпустки

Згідно з офіційною статистикою, у 2021 році у Росії провели близько 1500 операцій із пересадки органів. Кількість таких медичних втручань за 9 місяців 2022-го ледве дотягувала до позначки у 1600, однак у жовтні трансплантологи провели понад 380 операцій.

Кількість таких медичних втручань за 9 місяців 2022-го ледве однак у жовтні трансплантологи провели понад 380 операцій. В українських спецслужбах такий стрімкий зріст пов'язують безпосередньо з оголошеною Путіним мобілізацією. Оскільки "чмобіків" ніхто не рахує, а списати життя солдата під час війни вкрай легко, їх можна з легкістю відправляти під ніж.

Подібний підхід для мінздрава Росії є вкрай зручним. Адже за рахунок життів кількох тисяч мобілізованих можна вирішити майже всі проблеми з нестачею донорських органів. І заробити при цьому величезні гроші, адже безкоштовної медицини у країни-агресорки не існує як такої – все тримається на корупції.

Звісно, без співпраці медиків та військового командування проведення масових операцій із трансплантації було б неможливе, бо донорські органи з поля бою привезти не встигнеш, та й росіяни загалом ніколи не намагалися вивозити тіла загиблих товарищів по зброї з лінії фронту.

Для задоволення потреб російському керівництву доводиться вбивати мобілізованих безпосередньо на території Росії.

Яскраво свідчить про це листування очільника Наукового центру трансплантології та штучних органів імені академіка В.І. Шумакова Сергія Готьє зі своїми підлеглими. У спілкуванні з керівництвом центру головний трансплантолог Росії зазначив, що йому доводиться відкликати весь персонал з відпусток, бо "доведеться працювати у режимі 24/7". Натомість персонал отримає доплати.



Скріншот із групи керівництва НМІЦ трансплантології / Джерела 24 каналу

Підлеглі Готьє одразу ж почали дивуватися таким змінам у роботі, адже до того у них було заплановано значно менше операцій. Висловлювали навіть припущення про те, що фахівців змусять пришивати руки "трьохсотим" окупантам. На що керівник одного з відділень відреагував дуже просто: "Скажуть пришивати – будемо пришивати".

При цьому очільник центру розповів, що у Санкт-Петербурзі операції з трансплантації проводять безперервно зусиллями чотирьох бригад. Старшій медсестрі він наказав сповістити весь персонал про зміни робочого графіку, а також зв'язатися зі всіма пацієнтами із черги.

Скріншот із групи керівництва НМІЦ трансплантології / Джерела 24 каналу

На питання ж, звідки раптово взялася така кількість донорів, відповідь була вкрай цинічна. Мовляв, ймовірно, існує домовленість із Західним військовим округом, тому до клінік органи привозять ще теплими, "нічого не пропадає".

Скріншот із групи керівництва НМІЦ трансплантології / Джерела 24 каналу

Чого добру пропадати

Судячи з того, що статистика операцій з пересадки органів у Росії стрімко зростає, медики не дуже переймаються докорами сумління щодо своєї роботи. Бо, по-перше, їм за це платять чималі гроші. По-друге, вони не відмовляються від трансплантації органів, прикриваючись висловами "чого добру пропадати". Адже органи вбитих мобілізованих можуть врятувати комусь життя.

Що ж стосується юридичного аспекту подібних вчинків, то вони однозначно є воєнними злочинами. Втім, це взагалі нікого з росіян не турбує. Хіба що мобілізованих, які не доїжджають до точок збору через перенаправлення до Москви, Санкт-Петербурга та інших міст, де у країні-агресорці проводять операції з пересадки органів. Скоріш за все, зникнення та "розбірка" кількох тисяч "чмобіків" не на полі бою, а у російських клініках, стане цілком нормальним явищем для сучасної Росії.