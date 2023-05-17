Лише у трьох областях згоріло понад 6 тисяч будівель: у Росії сезон пожеж

З самого початку травня у Росії лісові пожежі знищують все на своєму шляху. Відтак щодня збільшується кількість руйнувань та жертв. Лише за Уралом внаслідок пожеж загинув щонайменше 21 росіянин.

Вирують пожежі майже у всіх регіонах Росії, при цьому найсуттєвіші на території трьох областей: у Свердловській, Курганській та Тюменській. Про це розповів голова МНС Росії Олександр Куренков під час наради з урядовцями, повідомляє 24 Канал.

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Лік знищених будівель на тисячі

Як повідомили 17 травня російські ЗМІ, природні пожежі уже знищили тисячі будівель на території зазначених областей. Адже вогонь природних пожеж перекинувся на територію 25 населених пунктів.

Там, за даними Куренкова, пожежі випалили дотла 6 тисяч будівель, з яких 802 – були житловими. Також він розглянув ситуацію і в кожній окремій постраждалій області. Відтак стало відомо, що вогонь знищив:

у Курганській області 612 житлових будинків, де проживали аж 2 741 особа,

у Тюменській області 30 житлових будинків, де проживало 147 осіб,

у Свердловській області 455 будівель, з яких – 160 житлових будинків, де мешкали 670 осіб.

Звісно, такі масштабні пожежі не могли минути без наслідків й для людей, яких масово евакуйовують з небезпечних регіонів. Так, у Курганській області 21 людина загинула, а ще 19 – постраждали. Натомість у Свердловській області загинули 2 росіян.

У Свердловській області ситуація найгірша

Як повідомили на Росії, порівняно з попереднім роком кількість загорянь у 2023-му значно зросла. Так, у Свердловській області, яка цьогоріч є одним з найбільш схильних до пожеж регіонів Росії, цей показник збільшився у 1,5 раза, а ось площа пройдена вогнем збільшилася у 16 разів.

Також головний рятувальник країни-агресорки повідомив, що у цій же області шість муніципальних утворень разом із Єкатеринбургом опинилися в зоні задимлення. Через це гранично допустимі концентрації шкідливих речовин в атмосфері перевищені.

За словами Олександра Куренкова, станом на 17 травня у цій області Росії продовжують палати 27 осередків пожеж, площа яких перевищила 3 тисячі гектарів. При цьому п'ятикілометровій зоні від населених пунктів все ще діють 7 осередків пожеж, 3 з яких вдалося локалізувати.

При цьому за даними синоптиків Уралгідрометцентру, в окремих районах Свердловської області надзвичайна пожежна небезпека триватиме щонайменше до 21 травня. Тож кількість руйнацій ще може збільшитися.