У Росії чоловік з іменем Люцифер подав до суду на РПЦ через булінг

Житель російського міста Новосибірськ звернувся до суду на Російську Православну Церкву через ім'я. 45-річного чоловіка обурює використання ім'я Люцифер у негативному контексті.

Чоловік вимагає від РПЦ моральну компенсацію 666 рублів. Також через суд росіянин вимагає визнати інформацію церковників про Люцифера такою, що не відповідають дійсності.

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Як Олексій став Люцифером

Цікаво, що 45-річний чоловік не з народження має таке незвичне ім'я. Батьки назвали його Олексієм, але влітку 2021 року вирішив змінити ім'я і раптово став жертвою булінгу.

За словами Люцифера, це ім'я перекладається як "несе світло". Натомість РПЦ використовує його у негативному значенні, пов'язуючи це ім'я зі злом, сатаною та різними поганими проявами у світі та характері людей. Аби припинити булінг, мешканець Новосибірська 14 вересня звернувся до Хамовнічеського суду Москви.

Служителі православного культу дозволяють собі грубі неточності у формулюваннях, зокрема, використовують ім'я Люцифер у негативному контексті. Я вважаю, що це порушення моїх прав,

– пояснив Люцифер.

Чому саме 666 рублів компенсації

У суді чоловік вимагає визнати інформацію церковників про Люцифера такою, що не відповідають дійсності. Крім того, він зажадав компенсацію в розмірі 666 рублів.

Річ не в грошах, а в тому, що ця цифра зарекомендувала себе негативним чином,

– пояснив чоловік.

При цьому він вказав, що астрологи цифрою 666 позначають планету Венеру та богиню кохання.

Що каже чоловік про булінг з боку РПЦ: дивіться відео