"Я учасник "сво", мені нічого не буде": окупант жорстоко побив 2 жінок посеред вулиці

У Росії окупант, який повернувся з війни, побив двох жінок. Ба більше, він продовжував погрожувати їм навіть в присутності правоохоронців, які просто спостерігали за ситуацією.

Відео з побиттям та погрозами публікують у мережі. Деякі телеграм-канали зауважують, що чоловік називав себе "героєм сво", тому йому нічого не буде за побиття, передає 24 Канал.

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Окупант побив жінок в Росії

У місті Артем Приморського краю 20 липня росіянин, який повернувся з так звано "сво", побив двох жінок. Інцидент з побиттям потрапив на камери відеоспостереження.

Росіянин побив жінку милицею: дивіться відео (Увага! Чутливий контент, 18+)

У мережі також опублікували ще одне відео. На ньому окупант відкрито погрожує фізичною розправою жінці, однак росгвардійці просто стоять поруч і нічого не роблять. Росіянин на відео кричить, що коли "правоохоронці" підуть, то він почне її бити. Втім, росгвардійців це не дуже хвилювало й вони просто спостерігали за ситуацією.

Росіянин погрожує розправою жінці: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика! 18+)

Російське видання "Медіазона", журналісти якого Кремль називає "іноагентами", встановили особу нападника. Так, жінок побив Артур Жуков – 37-річний росіянин, який воював проти України у 155-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти. Чоловік змінив прізвище після того, як вийшов із в'язниці.

Відомо, що раніше він мав прізвище Журін, й у 2010 році його засудили за побиття, яке призвело до смерті людини, а також за втечу з військової частини. Ймовірно, чоловік забив когось на смерть під час служби в армії. Жуков відсидів майже 8 років – на 2,5 роки менше за строк. Через кілька років Жуков знову жорстоко побив людину – партнера своєї матері, й чоловіка знову посадили.

Як пишуть у мережі, чоловік побив жінку буцімто через її слова. Так, жінка розмовляла телефоном, однак Жуков сприйняв її слова на свою адресу. Після цього він жорстоко побив жінку, зламав їй ніс, а також чимало синців.

Коли інша жінка вирішила заступитися, то окупант побив і її. При чому застосовував він не лише власну силу, а й милицю.