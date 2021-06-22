У Росії дикий ведмідь напав на туристичну групу: є загиблі

У Красноярському краї Росії на туристів напав дикий ведмідь. В результаті атаки загинув підліток.

Напад стався на озері Ведмеже в національному парку "Ергаки". В крайовому управлінні МНС зазначили, що загиблому було 16 років.

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Водночас в результаті атаки дикого ведмедя ще одна людина постраждала. Один з туристів нібито відірвався від групи, згодом двоє інших пішли його шукати і виявили ведмедя, який вже вбив 16-річного хлопця.

Чому ведмідь напав на туристів

Ведмідь спробував напасти й на двох інших туристів, саме тоді він поранив одного з них, який намагався відбитися від хижака ножем. Загалом в туристичну групу входили 13 осіб.

Рятувальники мають вивести травмованого туриста і групу в цілому з маршруту, їм належить подолати відстань у 8 кілометрів. Водночас на місці події розпочала роботу слідчо-оперативна група.