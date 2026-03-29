Режим дещо приховує: у російській Єлабузі, де виробляють "Шахеди" глушать зв'язок та інтернет
- У російському місті Єлабуга навмисно глушать стільниковий зв'язок та інтернет.
- При цьому в економічній зоні "Алабуга" активно розбудовується виробництво безпілотників "Герань-2", залучаються нові працівники, зокрема підлітки.
Проблеми через війну докотилися до росіян, зокрема, в місті Єлабуга Республіки Татарстан. Населений пункт розташований поблизу з особливою економічною зоною "Алабуга", де виготовляють ударні дрони типу "Шахед". Там масово глушать стільниковий звязок та інтернет.
Про це повідомляє телеграм-канал "ОТПОР". Зазначається, що сигнал в регіоні перебивають навмисно.
Що відомо про проблеми зі зв'язком в Алабузі?
Країна-агресорка має помітні проблеми зі зв'язком. Ситуація в Республіці Татарстан ще гірша.
В районі економічної зони "Алабуга" ввели особливий режим, щоб унеможливити передавання інформації про завод, який займається виготовленням ударних дронів.
Де розташована Єлабуга: дивіться на карті
Зауважимо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Алабуга" фактично функціонувала як індустріальний парк із залученням іноземних компаній.
Нині ж там розміщено найбільше у світі виробництво безпілотників "Герань-2" – російської модифікації "Шахедів", якими регулярно обстрілюють українські міста вночі.
Автори проєкту "ОТПОР" зазначають, що підприємство активно розбудовується. Там зводяться нові виробничі корпуси, гуртожитки, залучається додаткова робоча сила. Серед працівників є й підлітки, які формально проходять навчання в коледжі.
Режим не хоче, щоб про це знали. Тому глушать зв'язок та блокують Telegram,
– наголошується у публікації.
Як росіяни страждають від проблем зі зв'язком?
У Росії останнім часом посилюють інформаційну ізоляцію, щоб пропаганда могла переконати населення в нібито "перемозі" над Україною.
Ще з кінця 2025 року в містах країни-агресорки почали відключати інтернет, пояснюючи це створенням так званих "зон безпеки". Також повідомлялося про можливе повне блокування Telegram із 1 квітня 2026 року.
У країні вже обмежили доступ до низки платформ і медіа, а частину з них внесли до списку "іноагентів". Блокували, зокрема, доступ до WhatsApp, Facebook, Instagram, BBC News, Deutsche Welle, "Радіо Свобода".
За словами Володимира Огризка, це цілеспрямована політика влади, спрямована на контроль і усунення незалежних громадян.