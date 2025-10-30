Укр Рус
30 жовтня, 18:00
Від Ростову до Камчатки: як партизани нищать ворожі засоби комунікації на території Росії

Сергій Попович
Основні тези
  • Партизани знищують вежі стільникового зв'язку в Росії, зокрема в Ростовській області та Камчатському краї.
  • Такі акції також відбуваються на тимчасово окупованих територіях України, про що повідомляє ГУР МО України.

Партизани знищують вежі стільникового зв'язку у Росії. Такі акції зафіксовані зокрема у Ростовській області та Камчацькому краї.

Такі операції проводять і на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.

Як на Росії палають вежі стільникового зв'язку?

На території Росії спалахують вежі стільникового зв'язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів.

Такі інциденти зафіксовані, зокрема у Республіці Адиґєя, у Ростовській області, Камчатському краї, а також на тимчасово окупованих територіях України.

ГУР і партизани пустили під укіс ворожих потяг під Токмаком

  • Партизани ГУР пошкодили 70 метрів залізничного шляху, через що військовий потяг окупантів зійшов з рейок під Токмаком. Це локомотив, три залізничні платформи та щонайменше 9 вантажних вагонів.

  • Рух "АТЕШ" повідомив про знищення релейного щитка, що паралізувало управління рухом на ділянці.