Від Ростову до Камчатки: як партизани нищать ворожі засоби комунікації на території Росії

Партизани знищують вежі стільникового зв'язку у Росії. Такі акції зафіксовані зокрема у Ростовській області та Камчацькому краї.

Такі операції проводять і на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.

Як на Росії палають вежі стільникового зв'язку?

На території Росії спалахують вежі стільникового зв'язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів.

Такі інциденти зафіксовані, зокрема у Республіці Адиґєя, у Ростовській області, Камчатському краї, а також на тимчасово окупованих територіях України.

