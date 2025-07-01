У Росії у Кстово палає 210-й військовий навчальний центр

У понеділок, 28 липня, у Кстово, що під Нижнім Новгородом, спалахнула пожежа. Виявилося, що горить центр, де Росія готує саперів та інших військових фахівців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Так, опісля 16:30 місцеві пабліки Кстово повідомили про пожежу у районі Приволжського. Місцеві публікували відео, на яких видно великий стовп диму, що здіймається над містом.

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Згодом стало відомо, що загоряння сталося на території 210-го військового навчального центру.

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У цьому навчальному центрі проходять підготовку та перепідготовку військовослужбовців за інженерними спеціальностями – сапери, понтонери, фахівці з маскування, мінно-вибухової справи та інших інженерних напрямків.

Цікаво, що російські ЗМІ переконують, що горів "гаражний бокс" з автомобілями. Повідомляється про одного постраждалого, якого доправили до лікарні.