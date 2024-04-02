Росії легше захопити Латвію, аніж Харків

Харків – це Естонія та трохи менше Латвії. При непорівнянному (на користь Харкова) оборонному потенціалі.

Двояка позиція НАТО

Захопити Харків за допомогою лобової військової операції (без політичного колапсу на рівні країни, коли оборона розпадеться) важче, ніж будь-яку з цих держав.

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Якою є ймовірність отримання нашими балтійськими друзями адекватної допомоги – невідомо. Сумніваюсь, що вона дуже вища, ніж у нас.

Зараз ми сваримо США і хвалимо Європу, яка почала оживати. Але факт у тому, що жодне рішення в Європі, де потрібний консенсус, не буде схвалене. Будь-які сильні рішення – це максимум група країн. Яких – загадка, бо немає практики. Плюс вибори.

Кілька днів тому голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер відвідав Латвію, де озвучив позицію, яку можна витлумачити вкрай двояко. Його теза в тому, що у разі гібридної агресії Росії проти однієї з країн Балтії Альянс базово виходитиме з положень статті 3 договору: кожна країна має спиратися на свій потенціал, якщо пощастить – будуть спільні дії.

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Звісно, вона може попросити консультацій у межах статті 4, а 5 стаття може бути залучена навіть при кібератаках. Але базово – стаття 3.

Впевнений, що у Москві це почули так: НАТО захищати Латвію не буде, але хтось якось "впишеться", мабуть. Виникає дилема: атакувати Європу, доки вона не розігналася, чи вичавлювати максимум в Україні?

Нам своє робити.