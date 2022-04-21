У Росії масштабна пожежа: горить інститут міноборони, що займався ППО – є загиблий

У російському місті Твер загорілася будівля центрального науково-дослідного інституту військо повітряно-космічної оборони. Є постраждалі та загиблий.

Пожежа виникла близько 11 години дня за місцевим часом, повідомляють російські ЗМІ. Загорівся другий поверх центрального корпусу.

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Займання виявилося доволі потужним – пожежі присвоїли третій ранг складності. Її площа становить тисячу метрів квадратних.

Місцевість навколо заволокло темним димом, через що люди не можуть евакуюватися з приміщення. Деяким доводилося стрибати з вікон. Також рятувальники розшукують тих, хто міг ще залишитися в будівлі.

Вже відомо про щонайменше одного загиблого. Ще 16 осіб постраждали.

Інститут, в якому сталася пожежа – це науковий центр з розробки теорії озброєння протиповітряної та повітряно-космічної оборони міністерства оборони Росії. Він розробляє навігаційні прилади, системи управління, наведення та орієнтації апаратів наземного, повітряного та космічного базування.

Відео пожежі у Твері