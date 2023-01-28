У Росії заявили, що Nexta володіє затриманий москвич: популярний телеграм-канал уже відповів

Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що у Москві нібито затримали власника популярного телеграм-каналу Nexta. Однак у редакції кажуть, що у них в команді росіян немає узагалі.

Російські ЗМІ одразу почали поширювати інформацію про затримання чоловіка з Москви, на ім'я Олег. Йому приписують нібито те, що він є власником телеграм-каналу Nexta і в Росії його збираються судити за "заклики до тероризму".

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Що кажуть пропагандисти

Російські ЗМІ заявляють, що нібито силовики зацікавилися телеграм-каналом від середини березня минулого року через публікації і от через майже рік буцімто вийшли на такого собі 27-річного Олега С. Яким чином це трапилося – пропагандисти не кажуть.

Затриманому загрожує до 7 років колонії. Російські силовики буцімто впевнені, що саме Олегу належить SIM-карта, на номері якої зареєстрований канал Nexta.

Реакція телеграм-каналу

Телеграм-канал Nexta опублікував допис, у якому йдеться про те, що працівників каналу немає ні на території Росії, ні на території Білорусі. У цілях безпеки співробітники навіть не відвідують ці країни. Крім того, росіян у команді немає.

Щодо Олега С., якого упіймали росіяни, то у каналу є дві версії:

або це вигаданий персонаж, якого російські силовики вигадали, аби отримати "зірочку" за "виконанне завдання" не докладаючи жодних зусиль;

або ж Олег С. і справді існує, але він став жертвою беззаконня, якому шиють фальшиві звинувачення.

Тобто ніякого власника телеграм-каналу у Москві затримати не могли.