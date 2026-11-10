У Росії обвалився залізничний міст: вагони вантажного потяга зійшли з рейок

В Архангельській області Росії обвалився проліт залізничного мосту через річку Віледь. Унаслідок цього кілька вагонів вантажного потяга зійшли з рейок, а рух залізницею на цій ділянці повністю зупинили.

Про це пише Exilenova+.

Що відомо про обвал залізничного мосту в Росії?

Інцидент стався 10 листопада о 05:10 за місцевим часом на перегоні Черемуха – Віледь в Архангельській області Росії. Там обвалився проліт залізничного мосту через річку Віледь.

Унаслідок руйнування конструкції кілька вагонів вантажного потяга зійшли з рейок. Рух на пошкодженій ділянці повністю перекрили.

Обвал мосту у Росії / Exilenova+

Попередньо серед можливих причин обвалу розглядають диверсію. Водночас наразі немає офіційного підтвердження того, що міст зруйнували навмисно.

Обвалена конструкція є частиною Печорської залізничної магістралі. Це важливий транспортний коридор, який забезпечує пасажирське та вантажне сполучення з північними регіонами Росії.

Через руйнування мосту рух на цій ділянці припинили, що порушило залізничну логістику. Наскільки тривалим буде обмеження та коли вдасться відновити сполучення, наразі невідомо.

Нагадаємо, у Ростовській області Росії внаслідок удару безпілотника FP-2 зазнав значних пошкоджень автомобільний міст через річку Міус на трасі Р-280 "Новоросія". На кадрах видно пошкодження дорожнього полотна мосту за координатами 47.184059, 38.515930.

Через руйнування проїзд переправою повністю перекритий для всіх видів транспорту. Ця ділянка траси має важливе значення для російської логістики, адже сполучає територію Росії з тимчасово окупованими українськими регіонами.

Зокрема, мостом могли перекидати військову техніку та боєприпаси на південний напрямок фронту. За даними руху "Маріуполь Спротив", переправи через Міус входили до переліку 30 стратегічних мостів російських сил. Їхнє виведення з ладу може суттєво ускладнити постачання та військову логістику противника.