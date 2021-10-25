У Росії озброєні грабіжники вкрали у чоловіка біткойни на понад 5 мільйонів доларів

У російському Томську відбулося нестандартне пограбування. Озброєна банда змусила місцевого мешканця перерахувати їм 85 біткойни, погрожуючи йому пістолетом.

24-річного Влада обікрали на 400 мільйонів рублів (5 мільйонів доларів). Адже станом на 25 жовтня вартість одного біткойна складає майже 4,4 мільйона рублів.

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Як відбувалося пограбування

Коли чоловік вийшов зі свого дому, у під'їзді його зустрів незнайомець у медичній масці. Він приставив до голови Влада пістолет та повів його назад до квартири. Тоді до нього приєднався ще один зловмисник. На хлопця оділи наручники й посадили за комп'ютер. Незнайомці вимагали, аби він зайшов на сайт криптовалютної біржі й переслав валюту на їхній гаманець.

У чоловіка вкрали не лише криптовалюту

Загалом на рахунку Владислава було 90 біткойни. Зловмисники вирішили "зглянутися" й проявити "щедрість": залишили йому 5 з них.

Після цього росіянина кинули на ліжко, зв'язали його ноги скотчем й наказали "не рипатися". Його попередили, що незабаром прибуде "наглядач". Через якийсь час справді прийшов інший чоловік у медичній масці. Він перебував у квартирі до 22:00, але після раптового дзвінка швидко покинув будинок.

Коли Владислав зміг звільнитися, то виявив, що у нього вкрали не лише 400 мільйонів рублів у біткойнах. Пропали також ноутбук, айфони – 11 та 13 PRO, а також російський і закордонний паспорт.