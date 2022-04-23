У Росії підвищили звання командира, який причетний до звірств у Бучі

Увесь світ шокували події на Київщині, де російські військові чинили звірства над українцями. Схоже, що в Росії натомість таким цинічно пишаються.

64 російська бригада є однією з тих, яка вчиняла жахливі розправи над українцями в Бучі. Її командир тепер має вище військове звання.

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Начальник російської 64-ї бригади Азатбек Омурбеков. Для цивілізованого світу він кат, вбивця, ґвалтівник, мародер. Але для Кремля він "герой". За різню в Бучі його підвищили до звання полковника, що спонукало його вчинити нові військові злочини,

– повідомили у Міноборони.

Нагадаємо, що з кожним днем Україна та світ дізнаються про нові звірські випадки катувань українців на деокупованих територіях. Жертв ховали в братських могилах, катували у підвалах і різали на очах у родичів.

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