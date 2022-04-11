У Росії почалося "тертя в елітах", – радник глави МВС

Рамзан Кадиров заявив, що нібито російські окупанти готують новий наступ на Київ. На тлі цієї заяви варто розуміти, що зараз у Росії почалися певні "тертя в елітах".

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

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"Ми повинні чітко розуміти, що у Росії почалися певні тертя в елітах. Так звана "партія війни", ну "партія яструбів", активно починає штовхати Кадирова на посаду міністра оборони", – зазначив радник глави МВС.

За словами Денисенка, усі "активності" лідера Чечні у тіктоці треба розглядати саме з цього погляду.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кадиров неодноразово поширював різні фейки про війну. За даними ЗМІ, загалом більшість відео з Маріуполя, які публікує лідер Чечні, зняті в одному районі, розташованому найближче до російських кордонів.

Денисенко розповів про "тертя в елітах" Росії: дивіться відео