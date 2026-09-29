У Росії розбився Ту-95МС: що відомо про авіакатастрофу

В Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95МС. Він впав через кілька хвилин після зльоту.

Відомо про поранених та загиблих. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на російське Міністерство оборони.

Що відомо про падіння літака?

У Росії в селі Красноярове Амурської області сталась авіакатастрофа. Військовий літак впав за кілька хвилин після того, як злетів. Йдеться про Ту-95МС. Російське Міноборони пише, що падіння сталось у безлюдній місцевості під час виконання навчально-тренувального польоту.

На борту перебували 7 військовослужбовців країни-агресорки. Повідомляють, що 6 з них загинули, ще 1 госпіталізований. ЗМІ пишуть, що катастрофу міг спричинити вибух палива на борту, але цю версію офіційно не підтвердили.

Падіння військового літака в Росії: дивіться відео

Також у понеділок, 28 вересня у Брянській області обвалилася частина залізничного мосту. Російські чиновники заявили, що це сталося нібито внаслідок удару безпілотника.