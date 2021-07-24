У Росії туристичний автобус злетів у прірву: є жертви та постраждалі

У Росії сталась моторошна автотроща. У Краснодарському краї у туристичного автобуса відмовила гальмівна система і він злетів з дороги. Загинули щонайменше 2 людей, близько 2 десятків постраждали.

Трагедія сталась 24 липня на Кубані. Автобус, у якого були проблеми з гальмами, не вписався в поворот.

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Кілька постраждалих – у дуже важкому стані

Серед 20 постраждалих, троє травмованих – у вкрай важкому стані. Російські правоохоронці проводять розслідування.

Органи прокуратури визначатимуть, чи дії перевізника відповідали вимогам безпеки. Зокрема, мовиться про технічний стан транспорту.

Дивіться відео з місця аварії:

У Росії маршрутка врізалась у БТР

Зазначимо, що 13 липня у Росії сталась резонансна ДТП. На Ставропіллі зіткнулись БТР Росгвардії та маршрутка. Військова техніка рухалась у колоні, зіткнення спричинив водій "Газелі". Аварія стала смертельною для двох пасажирів маршрутного таксі, ще четверо опинились у лікарні.

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А наприкінці червня у Краснодарському краї потрапили в аварію одразу 2 автобуси, пасажирами яких були діти. Транспорт рухався колоною, коли в одного з автобусів відмовили гальма і він протаранив інший. 15 дітей та водій отримали травми.