Ковідний апокаліпсис: з Росії в Україну насувається небезпечна хвиля штаму Дельта

Україна за кілька тижнів – місяць може отримати ковідне літо, закриті кордони, зупинений транспорт та комендантську годину. Такі невтішні прогнози склалися на фоні небезпечної ситуації в Росії.

Зараз там по 20 тисяч нових хворих, по 600 за день смертей від нового індійського штаму. Офіційна назва якого – Дельта.

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Мутований штам COVID-19 масово прийде з Росії

Той мутований штам дуже швидко масово до нас з Росії прийде. На жаль, наша влада чомусь не відреагувала терміново на загрозу, не наважилася закрити кордони. Відтак від заражених росіян, які до нас подорожують, та від заражених українців, які з Росії повертаються, той індійський COVID-19 дуже швидко Україну накриє.

Через це може повторитися влітку зима 2021 року – з десятками тисяч хворих і сотнями померлих кожного дня. І дуже не хотілося б, щоб таке сталося:

щоб ми для Європи знову в червоній зоні опинилися;

щоб вже від нас світ кордони закривав;

щоб наша влада з запізненням відреагувала драконівськими заборонами всередині країни. На кшталт зупиненого громадського транспорту, закритих ринків та ТРЦ, комендантської години та решти тих усіх заходів, про які нам думалося що до такого більше ніколи не дійде.

Але таки може дійти, бо все вище перераховане вже знову у Росії запроваджується. Адже там не знають як інакше з новим мутованим штамом впоратися.

Єдина думка, яка мене гріє, яка дає сподівання, що в нас такого не станеться – припущення, що ковідний апокаліпсис на Росії став можливим, адже їхня вакцина "Супутник V" виявилася не вакциною, а справжнісіньким шмурдяком.

Саме тому росіяни насправді і не мають жодного додаткового штучного захисту, хоча їх тієї вакциною масово колять 7 місяців поспіль – з грудня 2020 року.

Утім вакцина їх не врятувала зовсім. До прикладу, Москва є одним з найвакцинованіших регіонів країни, але саме на це місто нині припадає найбільша кількість і нових хворих, і нових померлих. Тоді як в Україні "Супутник V" взагалі під забороною, адже ні ВООЗ, ні європейські регулятори дозволу російській вакцині так і не надали.

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Хоча вже більше ніж пів року минуло, відколи Кремль активно його на своїх громадянах тестує. Але реальне життя показало, що російська вакцина не рятує. Натомість нам з вами колять вакцини виробництва:

AstraZeneca;

Pfizer;

Sinovac.

Компанії вже відзвітували, що їхні препарати щонайменше на 90% відсотків ефективні і від індійського штаму Дельта.

Саме на це в мене величезні сподівання, що ми з вами зараз мобілізуємося, вакцинуємося за кілька тижнів, які ще маємо в запасі, поки мутований штам масово не проклав до нас доріжку з Росії.

Прокладає, але спіткнеться на нашому колективному імунітеті, не набуде собі розповсюдження і не зіпсує нам безковідне літо відпусток.