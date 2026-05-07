Настрої швидко змінюються: Андрющенко вказав на неочевидні процеси серед населення Росії

У Росії накопичується все більше чинників, які можуть призвести її до програшу у війні та інших руйнівних наслідків. І сприяють цьому, зокрема удари України по російській території.

Про це розповів 24 Каналу керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, підкресливши, що у російських пропагандистів почалася нова хвиля паніки після потужних ударів по Росії. Нагадаємо, що проти ночі 4 травня безпілотник долетів до центру Москви, де на вулиці Мосфільмівській постраждала багатоповерхівка. Влучання сталося на відстані приблизно 6 кілометрів від Кремля.

Що відбувається у Росії?

Андрющенко зазначив, що у російських пропагандистів почалась паніка. Тому що вони спостерігали, як атакувалася Україна, коли до них нічого не прилітало і не лунала повітряна тривога.

Варто знати. У російській блогосфері все частіше проривається критика російської влади, зокрема у контексті адекватної відповіді на українські удари по території Росії. Як зазначають в Інституті вивчення війни, один з ультранаціоналістичних військових блогерів піддав критиці міноборони Росії за те, що погрози Україні були пов'язані не з українськими ударами по військових, оборонно-промислових та нафтових об'єктах, а із загрозою для параду 9 травня. Він також наголосив, що Москва вперше з 2007 року не покаже на параді військову техніку через те, що відкриті майданчики в Росії є вразливими для ударів Сил оборони України.

"А коли у тебе у вікні вибухає, як у Чебоксарах, то це змінює думку. Адже до тебе почало прилітати, а в Україну більше не летіть, тому що немає чим бити. Тому настрої росіян будуть дуже швидко змінюватись", – пояснив він.

Зверніть увагу! У Росії вночі 5 травня відбулося ураження оборонного підприємства "ВНІІР-Прогрес" у місті Чебоксари у Чувашській республіці. На цьому підприємстві виготовляють електронне комплектування і антенних систем, які застосовуються у російських БпЛА. За попередніми даними, удар нібито було завдано українською ракетою "Фламінго".

Крім того, за словами керівника Центру вивчення окупації, є ще не публічні маркери, які демонструють, що дійсно відбувається у Росії. Зокрема з'явилась інформація, що росіяни виносять з банків свої гроші, тому що мають недовіру до банківської системи.

Також росіяни масово почали скуповувати на свої збереження нові автівки. І це показова ситуація, тому що саме під час кризи люди витрачають гроші не на те, що планували, наприклад, на розширення квартири, відпочинок, а на ті речі, які вони відкладали з погляду реалізації досить довго,

– зауважив він.

Коли приходить криза, люди, на його думку, починають витрачати гроші, у цьому випадку, на машини, які не є предметом першої потреби, а для багатьох росіян є предметом розкоші.

Якщо будуть вдало обрані цілі на 9 травня і завданий удар – відбудеться ще падіння. Потім росіяни не зможуть відповісти на атаку – буде ще. І потроху депресія населення, посилена важким економічним станом, українськими ударами і розгортанням нашої воєнної машини, призведе до того, що Росія не буде здатна протидіяти нам ефективно,

– відзначив Петро Андрющенко.

Всі ці наслідки, впевнений керівник Центру вивчення окупації, штовхатимуть Росію до програшу у війні. І вона все швидше рухається цим шляхом.

Чого бояться найбільше у Кремлі?

Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко пояснив, що у Кремлі докладають усіх зусиль, щоб не допустити прильоту дронів під час параду 9 травня, тому що це може продемонструвати можливу паніку. Якщо під час урочистостей, за словами Демченка, почнуть лунати сирени, відбудеться евакуація Путіна в укриття, штовханина на трибунах, "парад із символу сили" перетвориться "на картину страху".

Журналіст вважає, що Кремль боїться "не просто українського дрона", а ганьби. Адже це буде сигналом для російської еліти, що навіть у центрі Москви немає відчуття безпеки. Також це побачить Дональд Трамп, і вирішить, як припустив Демченко, що з Путіним немає про що домовлятися.