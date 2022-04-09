У Росії великі проблеми, – військовий експерт про новий наступ на Донбас

Росія продовжує обстрілювати українські території, зокрема посилює наступ на Донбасі. Однак у ворога є великі проблеми з мобілізацією військових та якістю техніки, яка перебувала на зберіганні.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

До теми Ми відбиваємо атаки, – у МВС сказали, де тривають головні бойові дії

"У Росії дуже великі проблеми з мобілізацією. Призовника вони ну ніяк не зможуть засунути в Україну раніше ніж через 3 місяці", – зазначив військовий експерт.

За словами Жданова, спершу орієнтовно місяць триватиме сам призов. Ще місяць – курс молодого бійця, а потім – постановка у стрій у певній частині.

У них (у Росії – 24 канал) в законодавстві є норма, що молодий солдат не може підписати контракт раніше ніж через 6 місяців після вступу до лав збройних сил. Якщо вони нехтуватимуть законом, то за 3 місяці можуть його змусити підписати контракт і згоду на участь у бойових діях. Олег Жданов Військовий експерт

За таких умов ці призовники опиняться на території України, як "гарматне м'ясо".

У Росії є проблеми з технікою

Як розповів Жданов, у російської сторони є величезна кількість техніки, однак більшість одиниць потребує ремонту.

Річ у тім, що здебільшого ця техніка перебувала на довгостроковому зберіганні ще з радянських часів.

Ми розуміємо, що в умовах корупції в Росії ніхто не обслуговував, не перевіряв цю техніку. Зараз для того, аби поставити її у стрій, треба зробити, як мінімум, середній ремонт, а в окремих випадках і капітальний,

– зазначив військовий експерт.

Також є інформація, що є деякі російські танки, які були на зберіганні, виявилися без двигунів. Куди він подівся – ніхто не може сказати.

Водночас російський військово-промисловий комплекс не готувався до того, що потрібно буде проводити середній та капітальний ремонт цієї техніки.