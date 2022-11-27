Тиснуть та обіцяють 5 тисяч доларів: у Росії вербують на війну студентів з Африки, – ЗМІ

У Росії студентів з Африки вербують до ПВК "Вагнера", аби відправити на війну проти України. За відмову погрожують позбавити стипендій та підвищити вартість навчання.

Про це розповіли африканські студенти Південного федерального університету, що в Ростові-на-Дону, зазначили в The Daily Beast.

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У Росії африканських студентів переконують воювати проти України

Офіційні особи ПФУ намагалися переконати студентів прийняти пропозицію або від російської армії, або від ПВК "Вагнера" та поїхати на війну. Цікаво, що за участь у бойових діях на боці Росії обіцяли від 3 до 5 тисяч доларів.

Натомість за відмову погрожують підвищенням оплати за навчання та позбавленням стипендій. Такі пропозиції лунають вже упродовж останніх трьох місяців.

Троє чиновників, які зустрічали нас у нашому гуртожитку, намагалися переконати воювати за Росію. Вони сказали, що ми можемо недовго повоювати в Україні, заробити стільки грошей, а потім повернутися до Росії, щоби продовжити своє навчання. Вони кілька разів нагадували нам, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють добрі гроші,

– зазначили студенти.

Ба більше, до лав окупантів намагаються завербувати також співробітники ФСБ. Студенти поскаржилися, що до них часто підходили поліцейські або ж військові у парку.

Куди б ми не пішли, люди намагаються переконати нас воювати в Україні. Тиск такий сильний,

– наголосив студент з Сенегалу.

Співрозмовники The Daily Beast переконували, що не планують їхати на війну. Втім, зазначили, що їм відомо про інших студентів, які опинилися у фінансовій пастці та розглядають пропозиції загарбників.

На війні в Україні загинув студент із Замбії: що відомо

14 листопада у міністерстві закордонних справ Замбії повідомили, що 23 вересня під час бойових дій в Україні загинув студент з Замбії. Тож тепер країна Африки вимагає від Росії пояснень.

У МЗС зазначили, що замбієць вивчав ядерну інженерію в Московському інженерно-фізичному інституті. Хлопець був засуджений та близько року просидів у в'язниці.

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