У Росії виведено з ладу два тепловози, – ЗМІ
В ніч на 6 березня у Воронежі внаслідок спеціальних заходів ГУР виведено з ладу тепловоз. Він здійснював логістику озброєння і техніки з військових підприємств агресора, що потім надходили на окуповану територію України.
Про це повідомляє видання NV з посиланням на джерела в українській спецслужбі, пише 24 Канал.
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Знищено два тепловози окупантів
У виданні пишуть, як їм повідомили джерела в українській спецслужбі, у ніч з 5 на 6 березня в місті Вороніж внаслідок спеціальних заходів ГУР виведено з ладу тепловоз, який здійснював логістику озброєння і військової техніки з військових підприємств агресора, що надалі надходили на окуповану територію України.
Там також вказали, що раніше, у ніч на 19 лютого, в депо Орєхово-Зуєвського міського округу, Московської області вчинено ще одну диверсію агентами ГУР МО.
Наразі про деталі цієї операції не повідомляється, проте з огляду на надані відеоматеріали можна зробити висновок про підпал чергового тепловозу на російській залізниці.
Нагадаємо, що нещодавно ГУР провело спецоперацію з підриву окулярів для FPV-дронів, які використовували солдати російської армії.
Є дані про десятки таких випадків. Про це 24 Каналу повідомляли джерела у розвідці. Фахівці вмонтували вибухівку та обладнали окуляри функцією дистанційної детонації.