Путін заарештував "праву руку" свого друга: згодом це обернеться проти очільника Кремля

В Росії відбулося гучне затримання ексчиновника Росавіації та наближеного до друга дитинства Володимира Путіна. Цей крок з боку очільника Кремля свідчить про серйозні процеси, що відбуваються у його оточенні.

В Москві 1 липня було затримано із застосуванням спецназу ФСБ Костянтина Махова, який працював останнім часом у компаніях російського мільярдера Аркадія Ротенберга. Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу про наслідки цього арешту.

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Кремль взявся за російські еліти

"Дуже важлива деталь, що Махов був "правою рукою" і керуючим активами Ротенберга, який є другом дитинства Путіна. Вони разом ходили до секції дзюдо. Якщо він вже не дуже жаліє власного друга, це означає, що ситуація починає розхитуватися. А кооператив "Озеро" перетворюється на кооператив "Болотце", в якому дехто починає вже тонути. І це дуже добре", – впевнений політолог.

Варто знати. Кооператив "Озеро" був заснований Путіним та його близькими друзями у 1996 році і уявляв собою дачне селище у передмісті Санкт-Петербурга. Згодом засновники кооперативу "Озеро" отримали керівні посади у Росії і стали мільярдерами, як Ротенберг.

Затриманий Махов був колишнім заступником голови Росавіації. Його, а також ескерівника Росавіації Олександра Нерадько підозрюють у розкраданні близько 800 мільйонів рублів, які були виділені на будівництво злітно-посадкової смуги в аеропорту "Домодєдово" у Москві. До речі, Махов заперечує звинувачення.

800 мільйонів рублів для цих людей – це, за словами політолога, просто кишенькові гроші на два дні. Звісно, що Махов є людиною, яка керувала активами Ротенберга, а значить, там були суми значно більші.

Логіка така: Путін бачить, що починається хитання у його оточенні. І він намагається закрутити гайки. Тому починає заарештовувати поки що не найближчих друзів, а людей, які близькими до них. Він намагається у такий спосіб показати силу – начебто він контролює ситуацію, щоб ніхто не розбігався. У ФСБ йому теж підказує, кого брати, а кого не брати,

– підкреслив Тараз Загородній.

Політолог впевнений, що це дуже показовий арешт. Він свідчить про те, що через скорочення ресурсної бази режиму всередині нього починається боротьба за ресурси і боротьба за владу. Путін розуміє, що вже втрачає контроль, і тому намагається продемонструвати, що він ще має вплив.

Політолог пояснив, що відбувається в оточенні Путіна: дивіться відео

Це дуже гарна демонстрація того, що вже навіть найближче оточення Путіна ставить болючі питання,

– зауважив він.

Загородній додав, що одне з таких питань порушив глава Сбербанку Герман Греф, який також є представником пітерської тусовки. Він заявив, що навряд чи є "хоча б одна людина, яка б не турбувала чимось, окрім швидкого припинення військових дій". Тому події в Росії можуть доволі стрімко розвиватися у серпні, який за останні 30 років в Росії не дуже щасливий місяць.