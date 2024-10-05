У Росії квадроберів і тарологів визнають "екстремістами": лякають штрафами та ув'язненнями

У Росії збираються заборонити діяльність тарологів, нумерологів та субкультуру квадроберів. Їх визнають "екстремістами", також лякають "дикими штрафами" та навіть ув'язненням.

Відповідний законопроєкт уже анонсували у Держдумі Росії, пишуть російські ЗМІ. Вони активно цитують депутата російської держдуми Андрія Свинцова, який взявся коментувати цей законопроєкт.

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Кажуть, ці люди – шарлатани

Так, передбачають, що в Росії тарологи й нумерологи мають отримати медичну ліцензію та надавати медичну допомогу.

"Оскільки 99% з них – це шарлатани й шахраї, то їх потрібно "всіх посадити", – заявив Свинцов.

Той вважає, щоб стаття була дієвою, її треба правильно прописати.

Також найближчим часом в Росії заборонять діяльність квадроберів. Його представників хочуть визнати "екстремістами", яких змусять платити штрафи.

Ми все це заборонимо, включаючи квадроберів. Все це буде визнано екстремізмом.. дикі штрафи. Бажаєте людям допомагати? Ідіть вчитися медицині або в церкву йдіть. Широку аудиторію збирати – це шахрайство,

– заявив Свинцов.

Та наголосив, що відповідні ініціативи впровадять упродовж року. Однак у чому конкретно полягає небезпека, депутат не пояснив.